PS5 & PS4 : voici les jeux gratuits de Septembre 2021, une rentrée heureuse ?

C'est (déjà) la rentrée et Sony Interactive Entertainment vient de révéler la liste des jeux "gratuits" du mois de septembre qui rentrent dans le programme "PlayStation Plus". Comme d'habitude, ce sont les joueurs PS4 et PS5 qui sont concernés avec trois jeux à télécharger sur sa machine pour pouvoir en profiter après ad vitam eternam. Si les titres du mois d'août n'étaient pas folichons, ceux de septembre risquent également de faire râler la communauté. Certes Overcooked est un party-game fort sympathique et Hitman 2 demeure une valeur sûre, mais ça ne sera pas suffisant pour contenter tous ces joueurs de plus en plus exigeants. Quant à Predator : Hunting Grounds, avec le 12/20 qu'on lui a collé et le 56% de moyenne obtenu chez Metacritic , ce n'est clairement lui qui fera changer d'avis ces derniers.

Overcooked! All You Can Eat

Overcooked!, Overcooked! 2 et tout leur contenu additionnel sont rassemblés et remasterisés dans cette délicieuse édition définitive ! Des centaines de niveaux de gastronomie chaotique en coopération dans des cuisines de plus en plus périlleuses et insolites vous attendent.

Predator: Hunting Grounds

Chassez votre proie ou échappez à vos poursuivants dans ce jeu de tir multijoueur asymétrique. En tant que membre du commando, vous devez accomplir des missions avant de vous faire rattraper par le Predator. Et si vous voulez incarnez le Predator, vous devez traquer et éliminer le commando.

Hitman 2

Traquez vos cibles à travers le monde entier et découvrez des environnements extraordinaires dans HITMAN 2. Que ce soit des rues ensoleillées ou des forêts tropicales obscures et pleines de dangers, aucun lieu n’est à l’abri de l’assassin le plus mortel qui soit : l’Agent 47.