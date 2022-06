Nouveau PlayStation Plus : une publicité avec plein de références et de easter-eggs

C'est aujourd'hui que le nouveau PlayStation Plus est déployé en France et dans d'autres pays européens. Si nous autres Français faisons partie des derniers dans le monde à en profiter, on pourra en revanche jouir d'un catalogue assez conséquent pour celles et ceux qui prendront la meilleure des offres. En attendant, histoire de donner envie aux joueurs et à la communauté de franchir le pas, Sony Interactive Entertainment s'est fendu d'une publicité dans laquelle on suit un certain Mr Malcom, de son achat d'un morceau viande chez un boucher jusqu'à un lieu tenu secret où on y trouve des créatures très étranges. Evidemment, la publicité fait référence à de nombreux jeux et autres licences PlayStation, telles que Horizon, Ghost of Tsushima, ou bien encore Death Stranding. Sony Interactive Entertainment précise que cette publicité a nécessité 35 jours de préparation, que le tournage a été réalisé en 6 jours dans 6 endroits différents, et qu'elle comporte 94 équipiers et 68 acteurs. Pas moins de 1 270 accessoires dont environ 80 trophées et 120 horloges ont été utilisés, sachant qu'une dizaine d’easter eggs ont été placés ici et là dans le spot publicitaire. Reste à savoir si vous allez parvenir à tous les retrouver...

Voici le détail des 3 formules d’abonnement :

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Avantages :

Fournit les avantages dont les abonnés au PlayStation Plus disposent déjà :

- Deux jeux téléchargeables chaque mois

- Des réductions exclusives

- Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu

- L’accès au multijoueur en ligne

>> Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés au PlayStation Plus.





Prix pour la France (identique au PlayStation Plus actuel) :

8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par an







PLAYSTATION PLUS EXTRA

Avantages :

- Fournit tous les avantages du palier Essential

- Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits de notre catalogue PlayStation Studios et de nos partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.





Prix pour la France :

13,99€ par mois / 39,99€ par trimestre / 99,99€ par an







PLAYSTATION PLUS PREMIUM



Avantages :

- Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra

- Des versions d’essai à durée limitée de certains jeux seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

- Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont :

° Des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud

° Un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP

° L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium. Les joueurs peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC

Prix pour la France :

16,99€ par mois / 49,99€ par trimestre / 119,99€ par an