PlayStation Stars : Sony dévoile son nouveau programme de fidélité, des cadeaux et de l'argent virtuel, mais pas de NFT

Après l'arrivée du nouveau PlayStation Plus et de ses nouvelles formules, Sony Interactive Entertainment continue de faire évoluer ses services, histoire de garder un contact fort avec sa communauté. En pleine fête nationale, le constructeur japonais nous annonce PlayStation Stars, un programme de fidélité qui a pour but de renforcer ses liens avec ses joueurs. Il est question en effet d'offrir des récompenses en fonction des résultats obtenus dans les jeux, et qui rappelle ce qui se fait déjà chez la concurrence, Xbox pour ne pas les citer. Il existe plusieurs façons de toucher des récompenses, comme lancer un jeu, gagner des trophées, remporter des tournois ou être le premier joueur (d'un fuseau horaire) à décrocher un trophée platine. Pour être éligible, il faut s'inscrire à PlayStation Stars, qui donnera aussi accès à des points de fidélité. Les joueurs pourront alors échanger ces points contre les articles d’un catalogue pouvant comporter des fonds pour le porte-monnaie PSN et certains produits du PlayStation Store. Il y aura cependant un avantage pour lesPlayStation Store

Avec l'arrivée d'un tel nouveau programme et l'émergence des NFT, Sony va-t-il céder à la tentation du marché du NFT ? Que les joueurs se rassurent, la technologie blockchain n'est pas la bienvenue. C'est en effet ce que Grace Chen, Vice-Présidente du PlayStation Network, a affirmé lors d'une interview avec le Washington Post pour affirmer la position de Sony sur la question épineuse des NFT.

Ce ne sont clairement pas des NFT. Vraiment pas. Vous ne pouvez pas les échanger ou les vendre. Nous ne nous appuyons sur aucune technologie blockchain et certainement pas sur les NFT.

Pour le moment, aucune date de déploiement n'a été précisé, mais à l'image du PlayStation Plus, le programme sera lancé selon un planning précis et selon les pays concernés. On vous tient évidemment au courant de ce qui va se passer.