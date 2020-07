Horizon Zero Dawn : une date de sortie et un trailer avec les nouveautés PC

Guerilla vient de dévoiler la date de sortie d'Horizon Zero Dawn : Complete Edition sur PC, et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas falloir patienter pendant très longtemps. En effet, le jeu sera disponible dès le 7 août prochain sur Steam et l'Epic Games Store au prix de 49.99€. Comme on peut le voir dans le trailer ci-dessous, le jeu va en outre profiter de la puissance des PC pour offrir pas mal de nouvelle options graphiques, dont un framerate débloqué, un feuillage dynamique, des reflets améliorés, et même un outil de benchmark. Rappelons que la Complete Edition rassemble l'intégralité des contenus et DLC disponibles sur console.