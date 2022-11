Horizon : un MMORPG en développement chez les créateurs de Guild Wars ?

Ce n'est un secret pour personne : Sony Interactive Entertainment cherche activement à élargir sa cible, ce qui passe notamment par le développement de jeux-service, un modèle ultra populaire en Asie. D'ailleurs, le mois dernier, dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères d'Axios, Hermen Hulst (le patron des studios PlayStation) indiquait qu'une douzaine de jeux-service avaient été validés par Sony Interactive Entertainment, sans que l'on n'en sache plus sur le sujet.Mais si l'on en croit les récentes indiscrétions du site MTN , il se pourrait que l'un deux concerne la série Horizon. En effet, nos confrères croient savoir que NCSoft (Lineage, Guild Wars) a été sollicité pour créer un MMORPG autour de la licence. Le nom de code, "Project H", figurerait même dans les offres d'emploi publiées récemment par le studio sud-coréen. Bien évidemment, NCSoft a gentimé botté en touche, et Video Games Chronicles attend un retour de Sony Interactive Entertainment qui, naturellement, devrait éluder le sujet.On profite de l'occasion pour rappeler que dans un premier temps, Guerrilla Games avait envisagé un mode coopération pour Horizon : Zero Dawn. Il avait finalement fait le choix d'y renoncer pour se focaliser sur d'autres aspects du jeu. Et alors que l'on pensait que Forbidden West aurait été l'occasion parfaite pour lancer la coopération, le studio hollandais a une nouvelle fois préféré conserver cette mécanique pour un futur projet. Un spin-off ? Horizon 3 ? On l'ignore pour le moment, mais en tout cas, l'arrivée prochaine de Horizon : Call of the Mountain sur PlayStation VR 2 démontre que Sony Interactive Entertainment mise énormément sur Aloy. Logique, puisque le premier Horizon s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie en 2017.