Horizon 2 Forbidden West : du gameplay nerveux pour le DLC "Burning Shores"

Nous sommes à une semaine du lancement du DLC "Burning Shores" de Horizon Forbidden West et du côté de Guerrilla Games, on a décidé de passer à la vitesse supérieure en termes de communication. Après avoir évoqué les bonus de précommandes, présenter les nouvelles terres à explorer, le studio néerlandais propose du gameplay de combat, bien nerveux et bien dynamique, afin de nous montrer que Aloy n'a rien perdu de sa férocité. On constate surtout que de nouveaux mouvements se sont rajouter aux capacité de notre chasseuse, désormaus capable d'utiliser son grapin sur les ennemis afin de prendre de l'altitude et provoquer des attaques aériennes spectaculaires, à l'aide d'un QTE. Cette vidéo permet aussi de découvrir une zone volcaneuse, avec de la lave en éruption, ce qui signifie que Aloy va devoir faire attention aux crevasses et aux terrains accidentés pour ne pas se blesser.La sortie de DLC "Burning Shores" de Horizon Forbidden West est attendue pour le 19 avril sur PS5 et PS4, et curieusement, Sony Interactive Entertainment est resté bien discret à ce sujet...