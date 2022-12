Horizon Forbidden West : l'extension scénarisée "Burning Shores" annoncée, voici le 1er trailer

Horizon : Forbidden West aura droit à une extension scénarisée baptisée Burning Shores. C'est en effet ce qu'ont annoncé Sony Interactive Entertainment et Guerrilla Games en dévoilant un premier trailer dans le cadre des Game Awards 2022. D'après ce que nous expliquent les développeurs, ce DLC permettra d'explorer les vestiges de Los Angeles où la lave semble avoir pris possession des lieux. C'est également là-bas qu'Aloy devra affronter une machine aux proportions démesurées, et on peut donc s'attendre à ce qu'elle bénéficie de compétences inédites. En tout cas, Guerrilla Games assure que Burning Shores sera l'occasion de faire connaissance avec des nouveaux personnages et de prendre part à un certain nombre de quêtes annexes.Ce n'est pas tout, puisque deux autres informations d'importance ont été communiquées. La première, c'est que le DLC débarquera le 19 avril 2023. Quant à la seconde, elle risque de ne pas faire plaisir aux possesseurs de PS4 puisque Burning Shores ne sera proposé que sur PS5, les développeurs ayant fait le choix de mettre le paquet d'un point de vue technique. Une décision qui devrait certainement faire parler.