Horizon Forbidden West : bientôt une extension solo ? La bourde de l'acteur Lance Reddick (Sylens) qui relance la rumeur

Compte tenu que Horizon : Zero Dawn ( dont un remaster PS5 serait actuellement en développement ) a eu droit à une extension solo (The Frozen Wilds) quelques mois après sa sortie, il ne serait pas étonnant que Guerrilla Games en fasse autant avec sa suite, Horizon : The Forbidden West. D'ailleurs, en juillet dernier, l'actrice Peggy Vrijen - qui, avec Ashly Burch, est l'une des deux actrices à incarner Aloy dans le jeu - avait posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle était vêtue d'une tenue de motion capture. Et dans un autre post, on pouvait la voir en compagnie de Louis Van Beek qui, pour sa part, a contribué au doublage de Horizon : The Forbidden West. Bref, deux indices qui laissaient grandement supposer qu'un DLC était en route.Récemment, l'acteur Lance Reddick - qui, lui, prête ses traits à l'ambivalent Sylens - a tweeté un message nettement moins équivoque puisqu'il y indiquait clairement qu'il était en pleine session de motion capture en ajoutant le hashtag #HorizonForbiddenWest. Et il faut croire qu'il s'agissait d'une bourde de sa part, puisque depuis, le tweet a disparu. Pour l'instant, ni Sony Interactivement, ni Guerrilla Games n'ont officialisé quoi que ce soit, mais il y a désormais de fortes chances que Horizon : The Forbidden West ait droit à un DLC scénarisé, d'autant que l'histoire du jeu comporte encore quelques zones d'ombres.En tout cas, on rappelle que le titre est disponible depuis février dernier sur PS5 et PS4, et que notre test se trouve à cette adresse . N'oublions pas non plus qu'un opus en réalité virtuelle (Horizon : Call of the Mountain) est en développement sur PlayStation VR 2.