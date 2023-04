Horizon 2 : Aloy fait son coming-out dans le DLC, le jeu se fait assassiner par certains joueurs

Disponible depuis quelques jours à peine, l'extension Burning Shores pour le jeu Horizon 2 Forbidden West est victime de review bombing, notamment sur Metacritic, ce qui signifie que le jeu est victime d'une pluie de mauvaises notes de la part des joueurs, outrés par une scène particulière qui a lieu à la fin du jeu. Il s'agit ni plus ni moins que du coming out d'Aloy, l'héroïne principale, qui embrasse Seyka, le nouveau personnage introduit dans ce DLC. Faisant partie des Quen, une tribu très dirigiste, Seyka va finalement séduire Aloy et devenir alors sa petite amie, chose que de nombreux joueurs ne semblent pas accepter. Pour certains, c'est du "forcing, l'obligation de mettre en avant cette philosophie woke qui frappe la pop culture depuis quelques années". D'autres estiment que "The Last of Us avait déjà poussé le curseur suffisamment loin, et qu'il n'était pas nécessaire de faire d'Aloy une autre héroïne lesbienne". Résultat, avec une note utilisateur de 4/10 (contre 82% pour la presse), le DLC se fait torpiller par ce review bombing, devenu vraisemblablement un sujet pour Metacritic, qui réfléchit à un système pour empêcher ce système de parasiter des oeuvres comme le jeu vidéo.