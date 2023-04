Horizon 2 : le DLC "Burning Shores" présente le personnage de Seyka, aussi guerrière que Aloy

La sortie du DLC "Burning Shores" pour Horizon 2 : Forbidden West est attendue pour le 19 avril prochain sur PS5.





































Ashly Burch qui interprète Aloy.La sortie du DLC "Burning Shores" pour Horizon 2 : Forbidden West est attendue pour le 19 avril prochain sur PS5. Kylie Liya Page, une jeune comédienne de 25 ans, peu connue du grand public, mais qui a prêté ses traits à Seyka donc. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle joue en combinaison de motion capture, mais elle a été aidée par

Horizon 2 : Forbidden West, et Sony Interactive Entertainment a décidé de nous présenter un nouveau personnage qui fera un bout de chemin avec Aloy dans cette nouvelle aventure. Il s'agit de Seyka, une Quen (une tribu très dirigiste) qui a beaucoup de choses en commun avec Aloy. C'est une battante, une guerrière, qui sait parfaitement se défendre et combattre les créatures mécaniques qui peuplent le monde. De part ses capacités, Seyka va donc être d'une grande aide à notre héroïne qui sans doute être détabilisée par sa présence. En attendant de savoir si Aloy va se faire voler la vedette, on peut se délecter des coulisses de fabrication de ce DLC narratif qui devrait permettre de rallonger l'expérience de plusieurs dizaines d'heures de jeu. On fait donc la connaissance avec