Horizon Zero Dawn Remastered : des changements réels ou de la poudre de perlimpinpin ?

Horizon Zero Dawn Remastered. Un trailer accompagne le reveal en expliquant les modifications qui ont été apportées à cette version PS5 que beaucoup estiment illégitime. On nous promet des graphismes réhaussés en tirant

L'ESRB, l'organisme de classification des jeux aux États-Unis, avait déjà fait fuiter l'information il y a 10 jours et c'est lors du State of Play dédié au Tokyo Game Show 2024 que Sony Interactive Entertainment a officialisé l'existence de cepleinement parti de la puissance et des fonctionnalités de la console PS5. Bien sûr, les fonctionnalités de la DualSense sont mises en avant, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Le studio Guerrilla explique aussi qu'une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité optionnelle a été ajoutée et elle utilise le son et le retour haptique pour informer les joueurs des éléments interactifs, tels que les ramassages, qui n'étaient auparavant indiqués que visuellement.

Les développeurs vont plus loin en précisant qu'Horizon Zero Dawn Remastered sera compatible nativement avec la PlayStation 5 Pro, ce qui veut dire que le jeu va offrir une gamme de fonctionnalités graphiques qui ont été améliorées pour exploiter la puissance de la PS5 Pro, tout en offrant une fidélité ultra-élevée à des fréquences d'images ultra rapides. La version PC inclut quant à elle la prise en charge des résolutions ultra-larges et les dernières technologies d'amélioration des performances comme NVIDIA DLSS 3 et AMD FSR 3.1.









A noter que les gens qui ont déjà joué au jeu de 2017 pourront faire fonctionner leurs anciennes sauvegardes fonctionneront et donc profiter du New Game+ directement s'ils ont déjà fini l'aventure. Pour les possesseurs de l'actuel Horizon Zero Dawn (PS4, PC) et/ou d'Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4, PS5, PC), il faudra lâcher 9,99€ pour cette version remasterisée. La sortie est fixée au 31 octobre prochain.