Helldivers 2 : c'est 12 millions de ventes en 3 mois, des chiffres qui confortent la stratégie de PlayStation

C'est tombé avec les derniers résultats financiers de Sony Intractive Entertainment, mais Helldivers 2, c'est 12 millions de copies vendues en l'espace de 3 mois. Un succès colossal que l'on doit évidemment par la qualité du jeu, mais aussi par cette stratégie de sortir le titre en simultané sur PC et PS5. Il faut dire que la communauté du jeu sur PC est de loin la plus active, d'autant que les records de connexion sont enregistrés sur Steam (333 000 joueurs en même temps, le record détenu par le jeu), ce qui explique sans doute la vague de colère et d'indignation qu'il y a eu il y a quelques semaines après que Sony ait obligé de relier un compte PlayStation à Steam. Mais le bad buzz est dans le rétroviseur et les développeurs de Arrowhead Game Studios peuvent profiter de ce succès incroyable.