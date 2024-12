Helldivers 2 : les Illuministes débarquent dans une MAJ, mais aussi avec une manette DualSense collector.

mens of Tyranny. Mais ce n'est pas tout, Sony a décidé de rendre hommage à son jeu en lui proposant une manette

Lors de la cérémonie des Game Awards, Helldivers 2 est reparti avec deux distinctions : celle du Meilleur Jeu Multijoueur et celle du Meilleur Jeu en Evolution. Deux récompenses pour l'un des jeux les plus appréciés des joueurs et qui va fêter ses 1 an d'existence d'ici quelques mois. Sony Interactive Entertainment et le studio Arrowhead ont profité de la soirée pour annoncer le déploiement d'une grosse mise à jour pour Helldivers 2. Ce sera l'occasion de faire revenir des ennemis bien connus de la série : les Illuministes, des extraterrestres dotés d’une grande intelligence et maniant une puissante technologie perçue comme de la magie noire par le citoyen lambda. On peut d'ailleurs les voir à l'oeuvre dans le trailer qui accompagne cette annonce et cet update baptisé ODualSense collector aux couleurs du jeu et qui arrivera le 6 février 205, pile poil pour le premier anniversaire du jeu. Comme d'habitude, cette manette Helldivers 2 Édition limitée sera distribuée en quantités limitées et vendue à 84,99 €. Il est possible de la précommander à partir du 20 décembre 2024.