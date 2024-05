Helldivers 2 : de la sucess story à la polémique, comment Sony a failli ruiner son meilleur jeu 2024

On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en ce moment, c'est drama sur drama, que des polémiques dans le milieu du jeu vidéo, sauf si vous êtes un adepte de Twitter, auquel cas, rien de bien neuf, c'est le quotidien de cette plateforme. Blague à part, après TopSpin 2K25 qui n'avait rien demandé, c'est au tour de Helldivers 2 de prendre une giga sauce sur les réseaux sociaux et d'être victime d'un review bombing massif sur la page Steam du jeu. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Une question que beaucoup se posent étant donné que la polémique a été fulgurante, puisqu'elle a démarré vendredi en milieu de journée avant de se conclure ce matin même. Comme quoi, passer du succès au fiasco, il n'y a parfois qu'un seul pas à franchir...









Helldivers 2, c'est de loin le plus gros succès de Sony PlayStation en 2024. Certes l'année n'est pas encore terminée, mais le titre développé par le studio Arrowhead est l'exemple parfait du jeu live-service qu'il faut suivre, à tel point que depuis sa sortie en février dernier, le titre jouit d'une communauté massive et active qui lui permet de briller partout dans le monde. Le jeu approche les 100 millions d'heures jouées en même pas 3 mois, avec un pic à plus de 333 000 joueurs connectés en simultané, le succès est colossal, et surtout inattendu. L'histoire est belle et en vrai, elle aurait s'arrêter à ça et continuer à profiter de cet élan de camaraderie en ligne et profiter de sa notoriété pour continuer à faire vivre le jeu pendant longtemps. Sauf que... Sauf que Sony a décidé de changer subitement les régles du jeu. Dans un message posté sur la page Steam de Helldivers 2 et daté du 3 mai dernier, soit vendredi, juste avant le week-end, on apprend qu'à compter du 6 mai 2024, aujourd'hui donc, pour pouvoir continuer à jouer au jeu, les joueurs PC vont devoir créer un compte PlayStation et le relier à leur compte Steam. Voici ce que dit le message une fois traduit en français :





En raison de problèmes techniques lors du lancement de Helldivers 2, nous avons autorisé que les conditions de liaison des comptes Steam à un compte PlayStation Network soient temporairement facultatives. Cette période de grâce va maintenant expirer.





Un message qui n'a évidemment pas été reçu de la meilleure des manières par les joueurs PC, réputés pour être exigeants, et surtout de ne jamais se laisser faire. En l'espace de quelques heures, les messages dénonçant cette pratique honteuse de la part de Sony a commencé à inonder les réseaux sociaux, et la communauté a fait savoir son mécontentement en review-bombant leur jeu préféré sur la page Steam. Plus de 350 000 avis négatifs sur Helldivers 2, faisant chuter drastiquement sa note globale, autant vous dire que c'est mal passé du côté des développeurs. Jhan Pilestedt, le PDG des studios Arrowhead, a même présenté ses excuses aux joueurs sur Twitter, sous-entendant que cette décision n'était pas la sienne et que son objectif à lui, c'est de faire des bons jeux tout simplement.



Une success story qui devient une polémique en l'espace de quelques heures, juste pour la création d'un compte PlayStation en plus ? Voilà, le genre de messages qu'on pouvait lire sur Twitter notamment, certaines personnes n'y voyant pas vraiment de quoi créer un nouveau drama sur les réseaux sociaux.

A la base, cette décision prise par Sony était légitime, le constructeur japonais expliquant que relier les comptes Steam et PlayStation Network avait pour objectif de renforcer la sécurité, et qu'il était question de le faire dès le lancement du jeu en février dernier, sauf que des soucis techniques ont reporté la mise en place du compte PSN sur PC. Voici ce que disaient les développeurs avant que ça tourne vinaigre :





Nous prenons la sécurité en ligne au sérieux et c'est notre principal moyen de protéger les joueurs contre le griefing et les abus : en permettant le bannissement et la suspension des joueurs qui adoptent ce type de comportement. En reliant les comptes, vous bénéficiez de l'infrastructure de notre équipe d'assistance pour signaler ces mauvais acteurs (et de notre procédure d'appel si vous êtes banni/suspendu). Tout cela nous aide à faire de Helldivers 2 un espace plus sûr et plus agréable pour tout le monde.



Un message qui était là pour rassurer, d'autant que d'autres éditeurs comme Microsoft, Ubisoft et Rockstar le font depuis des années, la preuve pour jouer à Sea of Thieves sur PS5, il faut se créer un compte Microsoft en plus de son compte PlayStation Network. S'il s'agit davantage d'un inconfort pour les joueurs PC, très vite, cette obligation d'avoir un compte PlayStation a provoqué un autre problème, bien plus grave, puisque Helldivers 2 s'est retrouvé subitement indisponible dans près de 177 pays dans le monde, des pays où le PlayStation Network n'est pas disponible. Autant vous dire que là, la colère des joueurs était totalement justifiée. S'en est suivi des demandes de remboursement du jeu dans la foulée, poussant Sony a réagir rapidement, et faire un rétropédalage ce matin même. En effet, un tweet de PlayStation a annoncé le retrait immédiat de ce compte PlayStation Network :





Fans de Helldivers — Nous avons entendu vos commentaires sur la mise à jour de liaison de compte Helldivers 2. La mise à jour du 6 mai, qui aurait nécessité la liaison des comptes Steam et PlayStation Network pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs actuels à partir du 30 mai, n’ira pas de l’avant.

A priori, cela devrait permettre de rétablir les pages Steam du jeu dans les pays où le PlayStation Network n’est pas disponible, et une véritable victoire pour les joueurs, qui se félicitent depuis quelques heures que c'est la démocratie qui l'a remporté, référence à l'un des punchlines du jeu bien évidemment. Si cette liaison Steam PlayStation Network est un scandale pour la majorité, pour d'autres, il s'agit surtout d'une maladresse de la part de Sony, et non une tentative de nuir aux joueurs, surtout que n'importe quel joueur Steam pouvait très bien se créer un compte PSN en sélectionnant n'importe quel autre pays et pas uniquement celui où le PSN n'était pas disponible. Après, je vous l'accorde, avec 177 pays où le service de Sony n'est pas sorti, il pouvait tomber sur la mauvaise zone.



D'ailleurs, afin d'anticiper le moindre bad buzz, le studio Sucker Punch en a profité pour préciser que la version Steam de Ghost of Tsushima Director's Cut, qui sortira dans 10 jours, le 16 mai prochain, n'imposera pas de compte PSN pour jouer au solo, mais il en faudra bien un pour profiter du mode multijoueur "Legends". Les joueurs Steam sont donc prévenus ! Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? La polémique était-elle justifiée, ou sommes-nous dans une époque où toute polémique devient systématique ?