Death Stranding : animé arrive sur Disney+, c'est très coloré et très différent du jeu vidéo...

La nouvelle est tombée ce 13 novembre : Death Stranding s’apprête à franchir un nouveau cap avec une série animée originale sur Disney+, prévue pour 2027, et intitulée Death Stranding Isolations. Kojima Productions, en partenariat avec le réalisateur Takayuki Sano et le character designer Ilya Kuvshinov, promet un style 2D traditionnel dessiné à la main, s’appuyant sur l’expertise d’animateurs japonais de renom via la société E&H. Au-delà de la simple adaptation, cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large de transmedia pour l’univers Death Stranding. Là où le jeu vidéo explorait déjà la solitude et la connexion à travers le parcours de Sam Bridges, la série promet de décentrer le récit : plusieurs personnages isolés, chacun avec sa propre vision du monde et ses conflits intérieurs, gravitent autour d’une Amérique en crise. Cette approche narrative, multiperspective, pourrait enrichir l’univers tout en évacuant la linéarité du jeu, transformant le propos en une réflexion sur la solitude, la résilience et la confrontation aux forces sociales et surnaturelles.









Mais ce Death Stranding Isolations, c’est aussi un choix esthétique fort, avec notamment le choix du dessin 2D traditionnel, à l’heure où le CGI domine la plupart des productions animées, ce qui suggère une volonté de donner à la série une identité artisanale, qui voudrait retranscrire la fragilité émotionnelle des personnages et la poésie visuelle qui a fait le succès relatif de l'oeuvre de Kojima. La première image officielle laisse déjà entrevoir cette direction, avec cependant une approche très différente du jeu vidéo, aussi bien dans le coup de crayon que dans le surplus de couleurs auquel on n'est pas habitué. Reste à savoir si ce dessin animé trouvera son public, les thèmes étant quand même très adultes et pas forcément très grand public. Wait & see comme on dit.