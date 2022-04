Max Payne 1 & 2 : Remedy et Rockstar Games refont équipe pour un remake des 2 jeux

Voilà une annonce qu'on n'attendait pas, et que personne n'a vu venir non plus : le studio Remedy Entertainment va collaborer à nouveau avec Rockstar Games pour réaliser un remake des deux premiers épisodes de Max Payne. L'information émane directement des réseaux sociaux du studio finlandais, pourtant déjà bien chargé en projets internes. Il est de bon ton de rappeler que si les droits de licence de Max Payne appartiennent à Rockstar Games aujourd'hui, les créateurs de cette série sont bel et bien Sam Lake et ses équipes de Remedy, qui avait popularisé le gunfight en bullet time. Ce retour aux sources va donc permettre à Remedy de se lancer dans un remake complet des deux épisodes, présenté en un seul projet visiblement, et qui utilisera le moteur maison de Remedy Entertainment, à savoir le Northlight Engine, déjà utilisé sur d'anciens titres tels que Control ou bien encore Quantum Break. Bien sûr, qu'il s'agisse de Remedy ou de Rockstar Games, on est heureux de se lancer dans un tel projet



"Nous étions ravis lorsque nos amis de longue date de Remedy nous ont approchés pour refaire les jeux originaux de Max Payne", a déclaré Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. "Nous sommes de grands fans du travail que l'équipe de Remedy a créé au fil des années, et nous avons hâte de jouer à ces nouvelles versions."





"Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de tout le monde chez Remedy, et nous savons que des millions de fans dans le monde ressentent la même chose", a déclaré le PDG de Remedy, Tero Virtala. "Nous sommes extrêmement ravis de travailler à nouveau avec nos partenaires de Rockstar Games pour avoir la chance de faire revivre l'histoire, l'action et l'atmosphère des jeux Max Payne originaux aux joueurs d'une nouvelle manière."

Si aucune date de sortie n'a été évoquée, on sait en revanche que le développement en est à ses débuts et que les jeux sortiront uniquement sur PS5, Xbox Series et PC. On apprend également que le budget est financé par Rockstar Games et que ces remakes sont considérés comme des jeux AAA, ce qui signifie qu'on peut s'attendre à des rendus digne de ce que pourraient nous offrir les consoles next gen'. Par contre, il va falloir se montrer patient avant de le voir débarquer.