Goldorak : Microids va vendre une figurine du Meteo-punch en résine, tous les détails

En novembre prochain, Microids va sortir le très attendu Goldorak Le Festin des Loups, premier jeu vidéo à mettre en avant les aventures du robot de Go Nagai et de son pilote Actarus. Et on le sait déjà, une très belle édition collector à 289€ sera commercialisée à la même date, comprenant une figurine de Goldorak face à un Golgoth (25 cm), un steelbook, un artbook, des pin's, un porte-clef et plein d'autres goodies et bonus in-game. Mais Microids ne nous avait pas encore tout dit, et on vient d'apprendre qu'une autre figurine arrivera sur le marché, elle aussi au moment de la sortie du jeu. Il s'agit ni plus ni moins que du Meteo-punch de Goldorak, d'une taille de 50 cm et réalisée entièrement en résine. C'est l'oeuvre de la collaboration entre Taka Corp et Plastoy qui va permettre de fabriquer cet objet, proposé en précommande à l'ouvertue de Japan Expo. Il y aura d'ailleurs un prix préférentiel de 399€ si jamais vous vous rendez sur place, le stand de Plastoy. On ne connaît pas le prix réel du produit hors réduction Japan Expo, et pour le moment, Microids refuse de communiquer dessus. En revanche, on sait que les achats sont limités à trois par personne. Avis aux scalpers.