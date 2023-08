Goldorak : les phases en soucoupe Spazer dévoilées par Microids, ça rappelle After Burner

Goldorak Le Festin des Loups est un jeu qui suscite une certaine curiosité, notamment chez les joueurs qui ont grandi avec Récré A2 et le Club Dorothée. Microids a pas mal communiqué sur le jeu et a même fait une belle présentation en juillet dernier lors de Japan Expo, avec des phases de gameplay inédites. On se rappelle de la séquence avec Alcor et son OVT qui rendait hommage aux shoot'em up d'autrefois, mais aussi ce moment où Actarus pilote Goldorak sous sa forme de soucoupe, le fameux Spazer. C'est d'ailleurs cette session qui a été mise en avant dans cette nouvelle courte vidéo (une spécialité de l'éditeur) d'à peine 30 secondes. Evidemment, c'est trop peu pour se faire un avis tranché, mais beaucoup y voient un parallèle avec After Burner. On ne sait d'ailleurs pas si la séquence sera aussi limitée que le titre de SEGA de l'époque, ou si le joueur pourra avoir plus d'amplitude dans ses mouvements. Réponse d'ici quelques mois...