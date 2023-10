Goldorak : Microids lâche un trailer épique avec la VF et les musiques officielles !

La sortie de Goldorak Le Festin des Loups est attendue pour le 14 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.



La sortie de Goldorak Le Festin des Loups est attendue pour le 14 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.





Goldorak Le Festin des Loups et du côté de Microids, on s'est dit qu'il était temps de donner un coup de fouet à la campagne promotion du jeu. L'éditeur français vient en effet de lâcher un nouveau trailer assez épique, avec une grande variété de situations. Pas de tricherie, c'est bel et bien le gameplay qu'on voit dans ces séquences variées, permettant de découvrir d'autres environnements qui étaient restés secret jusqu'à présent. La vidéo met l'accent aussi sur les différentes attaques emblématiques de Goldorak, du Métépounch au Cornofulgure, en passant par le Astérohache et les Clavicogyres. On voit également des passages en mode Spacer, aux commandes de l'OVTerre d'Alcor et bien sûr quelques uns des Golgoths qu'on va affronter dans le jeu. La VF est aussi présente, permettant d'entendre la nouvelle voix d'Actarus (Daniel Gall, le comédien de doublage d'origine est décédé en 2012), sans oublier les musiques officielles qui ont été réorchestrées par