Goldorak U (Grendizer U) : la nouvelle série animée arrive en 2024, première vidéo !

C'était un secret de polichinelle depuis la vidéo de Go Nagai il y a un an déjà , une nouvelle série animée pour Goldorak vient d'être officialisée par la société Manga Productions. Baptisée Goldorak U (Grendizer U en version originale), cette nouvelle oeuvre arrivera en 2024, sous la supervision de son créateur d'origine donc, mais cette fois-ci avec l'aide financière de l'Arabie Saoudite. Un projet d'une grande envergure qui compte d'autres talents de la Japanimation, puisque c'est Yoshiyuki Sadamoto (Evangelion, Summer Wars) qui s'est occupé du chara-design des personnages. Evidemment, depuis la diffusion des premières images et de ce premier teaser, le design d'Actarus fait débat au sein des fans de Goldorak, qui trouvent que le style d'Evangelion ne réussit pas à Goldorak. Pour l'histoire, on retrouve Ichirō Ōkouchi (Gundam: The Witch from Mercury, Code Geass: Lelouch of the Rebellion) à la plume, tandis que c'est le créateur de Gundam SEED, Mitsuo Fukuda, qui va se charger de réaliser cette nouvelle série. Quant à la musique, elle a été confiée à Kohei Tanaka, lui qui a travaillé sur One Piece ou encore Sakura Wars. Des grosses pointures donc pour une projet qui doit ressusciter un personnage vieux de 45 ans et quelque peu boudé au Japon, alors qu'il rayonne en France, en Italie et au Moyen-Orient.

Voici les déclarations du Dr Essam Bukhary, PDG de Manga Productions, suite à cette annonce : " Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec Dynamic Planning pour faire revivre la populaire série Goldorak et la présenter de manière innovante à ses fans et à une nouvelle génération d'amateurs d'anime et de manga après plus de 40 ans après sa diffusion originale. La série a un public mondial massif et est largement reconnue comme l'une des séries d'anime et de manga les plus appréciées au monde. Cette réalisation est une contribution distinctive et inoubliable de la jeunesse saoudienne qui a joué un rôle important dans la distribution et la licence de la série. Chez Manga Productions, nous sommes fiers de responsabiliser et d'investir dans nos jeunes."









Pour sa part, l'ing. Abdulaziz Alnaghmoosh, directeur du département distribution, marketing et développement commercial, a déclaré : "Le retour de "Grendizer" à ses fans via Manga Productions est un saut qualitatif dans le domaine de la distribution et des licences dans le monde. Grâce à ce retour, Manga Productions a prouvé aux créateurs de contenu le potentiel de diriger le futur secteur créatif dans le monde, grâce aux efforts des compétences saoudiennes qui ont lutté et cherché à faire connaître le nom du Royaume d'Arabie saoudite au monde."