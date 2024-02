Goldorak Le Festin des Loups : les voix japonaises arrivent bientôt, ça a plus de patate

Petite déception du mois de novembre 2023, Goldorak Le Festin des Loups était sorti sans les voix japonaises originales. Rien de bien grave pour les joueurs quarantenaires que nous sommes, puisque la VO n'avait jamais été diffusée à l'époque. Mais pour les puristes, pouvoir jouer au titre de Microids avec la puissance vocale des seiyus japonais, c'est important. C'est désormais chose faite, puisqu'on vient d'apprendre ce matin que le doublage japonais a été réalisé et qu'il sera disponible à la sortie du jeu au Japon, le 18 avril prochain, aussi bien sur PS5 que PS4. Un décalage de plusieurs mois par rapport à la version française, mais qui doit s'inscrire dans une volonté de proposer un jeu peaufiné, avec le moins de bugs possible et des corrections apportées pour éviter que les ayant-droits japonais ne constatent les soucis techniques du jeu. A priori, les joueurs français pourront eux aussi bénéficier de la performance du comédien Yusuke Hoshino, qui prête sa voix à Actarus / Duke Fleed.





Message de Yusuke Hoshino (rôle de Actarus / Duke Fleed)

"Je connais Grendizer depuis que je suis enfant, donc je n'ai jamais pensé que le jour viendrait où je jouerais Duke Freed, donc je suis vraiment honoré. Quand j'ai vu la vidéo du jeu, j'étais ravi de pouvoir piloter ce robot et je me suis lancé dans l'enregistrement avec un fort sens de la justice que l'on retrouve dans les vieux dessins animés de robots. Il s'agit d'un jeu dans lequel vous pouvez déplacer le Grendizer vous-même et exécuter d'anciennes techniques à tout moment. Nous espérons donc que vous apprécierez tous l'expérience de monter du Grendizer !"