Goldorak Le Festin des Loups : la date de sortie exacte révélée, c'est juste avant Noël

Microids a mis fin au suspense pour la sortie de Goldorak : Le Festin des Loups. C'est en effet le 14 novembre 2023 que le titre débarquera sur PC et consoles, en physique comme en digital, comme ça, pas de jaloux. En vrai, c'est une demi-surprise puisque Microids avait laissé sous-entendre à de multiples reprises que c'était bien novembre qui était le mois de commercialisation de son jeu le plus important de son catalogue cette année. D'ailleurs, plein d'autres titres arriveront dans les jours avant ou suivant la sortie de Goldorak : Le Festin des Loups. Ça ne va pas chômé du côté de Rosa Parks à cette période et on souhaite aux employés de bien se reposer cet été pour recharger leur batterie, ils vont en avoir bien besoin. En attendant, on vous remet le gameplay d'Alcor dans son OVT qui a été dévoilé lors de Japan Expo 2023.