New Goldorak : Go Nagai annonce un nouveau dessin animé pour 2023, voici le teaser trailer !

UFO Robo Grendizer

ignée par Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo. A ce jour, la BD s'est vendue à plus de 228 700 exemplaires, ce qui est simplement colossal pour un revival de cette trempe. Il n'y a plus qu'à se montrer patient et attendre que Dynamic Planning, la société de production de Go Nagai, nous en révèle davantage. En attendant, on a quelques croquis qui révèlent un premier Golgoth, et quelques engins avec un étrange personnage à côté. Hâte aussi que Microids nous dévoiles les premières images de gameplay de son jeu vidéo. Rendez-vous en 2023.





2023 sera clairement l'année du retour de Goldorak. Alors que Microids prépare activement son jeu vidéo avec le studio français Endroad, du côté de Go Nagai, on n'a pas chômé non plus, puisque le créateur du robot-guerrier le plus connu de France vient d'annoncer un nouvel animé pour l'année prochaine. Face-caméra, le mangaka de 76 ans nous révèle qu'il travaille sur ce "Project G" depuis quelques années et qu'il a réunit les meilleurs créateurs du Japon pour que le come-back dese fasse tambours battants. On ne sait pas grand-chose encore sur le projet, ni sous quelle forme l'animé reviendra (film solo, série ?), mais plus de 40 ans après, on constate à quel point Goldorak passionne toujours autant les foules. Preuve en est avec le succès monstre de la bande dessinée française sortie chez Kana en 2021 et s