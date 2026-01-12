My Hero Academia All's Justice : la cinématique d'intro révélée, elle est franchement pas terrible

Bandai Namco Entertainment et le studio Byking commencent doucement à mettre la machine en route autour de My Hero Academia All’s Justice, avec la diffusion de l’opening movie du jeu. Un trailer d’ouverture très démonstratif, évidemment, mais surtout révélateur de l’ambition du projet : adapter le tout dernier arc du manga et de l’anime, celui de la Guerre Finale, en jeu vidéo. Après, on va pas vous mentir, on n'a pas été emballé par la proposition, d'autant qu'il s'agit là d'une vidéo de présentation des personnages, plutôt qu'à des séquences épiques mémorables. Ceci étant dit, sachez que le trailer insiste beaucoup sur cet aspect “fin de cycle”, avec des images très cinématiques, une mise en scène appuyée, et cette volonté de recréer le choc entre One For All et All For One comme un véritable événement.





Côté gameplay, on reste sur une valeur sûre pour la licence d'animé, à savoir le jeu de combat en arène 3D. Mais ici, la formule évolue vers des affrontements en 3v3, ce qui change pas mal la lecture des combats. L’idée n’est plus seulement de maîtriser un personnage, mais de construire une équipe, de gérer les synergies entre les Alters, et de tirer parti des changements de combattants en plein combo. Autre point fort mis en avant, c'est le casting. My Hero Academia All’s Justice promet tout simplement le plus gros roster jamais vu pour un jeu de la franchise, puisque tous les élèves de la classe 1-A sont là, accompagnés de héros professionnels comme Mirko ou Best Jeanist, mais aussi des vilains majeurs de la saga, d’All For One à Shigaraki en passant par Dabi. Et surtout, ces personnages sont proposés dans leurs versions finales, celles que les fans connaissent à la toute fin de l’histoire, avec leurs pouvoirs pleinement développés.









Mais le jeu ne se limite pas au "Versus" et Bandai Namco insiste beaucoup sur ses modes alternatifs, et notamment le mode "Histoire", qui permet de revivre la Guerre Finale sous un angle plus cinématographique. On y retrouve des moments clés comme l’affrontement désespéré de Bakugo face à All For One, ou le combat intérieur de Deku, partagé entre justice et rédemption. À côté de ça, My Hero Academia All’s Justice propose aussi le mode "Team-Up Mission", une expérience plus originale, basée sur un scénario inédit. Le joueur incarne un élève de la classe 1-A et participe à des missions d’entraînement dans un espace virtuel, aux côtés de ses camarades. En complétant ce mode, on débloque également les "Archives Battle", qui permettent de rejouer des combats emblématiques de toute la saga.





La sortie My Hero Academia All’s Justice est fixée au 6 février sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.



