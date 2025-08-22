My Hero Academia All's Justice : le système de combat en 3v3 détaille ses subtilités

Révélé le mois dernier, en pleine Japan Expo 2025, My Hero Academia All's Justice a profité de la gamescom 2025 pour lâcher un nouveau trailer. Après les présentations, place au décorticage de snon gameplay et plus spécialement de son système de combat en 3v3 tag team. Switch instantané entre trois personnages, combos spectaculaires, attaques combinées explosives et mode éveil qui transforme le dernier survivant en arme de destruction massive, My Hero Academia All's Justice veut nous en mettre plein les yeux. Le jeu se veut néanmoins facile d'accès, avec un système qui repose sur une grammaire simple de garde, contre, attaque imparable, esquive et le contre-attaque. Classique, mais le tout est servi par une mise en scène digne des meilleures séquences de l'animé. Toujours pas de date de sortie, mais on sait que le jeu arrive sur PC, PS5 et Xbox Series.





