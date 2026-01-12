JeuxActuJeuxActu.com

STELLAR BLADE : les développeurs ont encore été gâtés à Noël par la direction de Shift Up, voici les bonus reçus

Comme chaque année, le studio Shift Up a communiqué sur les bonus de fin d'année offerts à leurs employés et il confirme une nouvelle fois son approche particulièrement généreuse en matière de gestion des ressources humaines. En effet, selon un rapport du média coréen Seoul Economic Daily, près de 300 employés du studio ont reçu une prime de 5 millions de wons, soit environ 3 400 dollars, accompagnée de produits Apple haut de gamme, notamment des AirPods Max et une Apple Watch. Cette initiative s’inscrit dans une politique de récompenses déjà bien établie chez Shift Up, le studio ayant par le passé offert à ses développeurs divers cadeaux technologiques, parmi lesquels des iPhone, des cartes de crédit préchargées, des consoles PlayStation 5 Pro ou encore des Nintendo Switch de nouvelle génération.

Ces primes régulières ont évidemment pour but de valoriser le travail des équipes et à maintenir un haut niveau de motivation, en particulier dans un contexte où le studio est engagé sur plusieurs projets d’envergure. En plus du développement d’une suite à Stellar Blade, Shift Up travaille actuellement sur Project Spirits, un titre multiplateforme conçu dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Tencent via sa branche Level Infinite, incluant à la fois l’édition et le développement conjoint. Par ailleurs, le studio a récemment évoqué la possibilité d’étendre Stellar Blade à d’autres plateformes à l’avenir, tandis que sa suite serait, elle, pensée dès le départ pour une sortie multiplateforme. Cette dynamique de croissance et de diversification semble aller de pair avec une volonté affirmée de fidéliser les talents et de créer un environnement de travail attractif. Et à l'heure où àa dégraisse plutôt que ça embauche, ce genre de nouvelle fait plaisir à entendre...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 12 janvier 2026
