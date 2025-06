Stellar Blade : sur PC, c'est 3 millions en 3 jours, le studio coréen peut remercier la Chine !

Après avoir électrisé la PlayStation 5 en avril 2024, Stellar Blade est arrivé sur PC avec la ferme intention de faire aussi bien, mais le titre des Coréens de Shift Up a fait encore mieux. En l'espace de trois jours seulement, le titre a dépassé les 3 millions d’exemplaires vendus dans le monde, dont 1 million rien que sur Steam. Une performance qui fait rougir de jalousie bien des blockbusters occidentaux, et qui confirme une tendance désormais impossible à ignorer : le PC est plus qu’un marché secondaire, c’est une rampe de lancement mondiale. Surtout quand on sait comment parler à la Chine. En effet, elon les données du site SteamScout, 52% des évaluations postées par les utilisateurs du jeu sur Steam sont en langue chinoise, quand l'anglais représente 26%, le coréen 8,5%, alors que le japonais et le français sont à moins de 1%.







Mieux, avec un pic de 192 078 joueurs connectés simultanément sur Steam, Stellar Blade explose tous les compteurs habituels pour un portage solo made in PlayStation. En comparaison, c’est plus que God of War, Horizon Forbidden West et Spider-Man à leur lancement sur la même plateforme. Car Shift Up a su courtiser le bon public, avec un combo efficace : doublage chinois exclusif à la version PC, prix adapté au marché local (38$ contre 60$ sur console), et une communication calibrée pour l’Asie, où les consoles sont encore un marché de niche. Résultat : le carton est immédiat et fulgurant.







Malgré ce succès éclair, Shift Up a décidé de ne pas capitaliser sur le jeu avec un gros DLC. Pas de nouveaux chapitres ou de contenu post-campagne à rallonge, le studio préfère passer directement à l’étape suivante : Stellar Blade 2. Une suite qui promet d’aller plus loin dans la narration, avec une ambition accrue sur l’écriture, la mise en scène et le développement des personnages. Ce choix peut surprendre, surtout dans un secteur où tout succès s’accompagne immédiatement d’un Season Pass ou d’une roadmap étalée sur plusieurs années, mais pour les Coréens de Shift Up, c’est aussi une façon de préserver l’élan. Plutôt que de diluer l’impact du premier jeu, Shift Up veut frapper fort à nouveau, vite, et ailleurs.