Project EVE : un beat'em all qui promet d'être épique, entre Bayonetta et Devil May Cry

yung-Tae Kim, un célèbre illustrateur connu pour ses travaux sur Magna Carta ou Blade & Souls. L'homme est aussi un entrepreneur de taille qui entend bien rivaliser avec les grandes productions asiatiques du domaine. On a hâte de le voir de plus près ce Project EVE.





Annoncé en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Project EVE avait cessé de donner signe de vie depuis. Il est vrai que le studio sud-coréen Shift Up ne venait que de démarrer le projet, mais les équipes n'ont visiblement pas chômé, en témoigne ce trailer de gameplay capturé sur PS5 et qui a fait fureur lors du PlayStation Showcase du 9 septembre 2021. Beat'em all qui s'annonce musclé, ce Project EVE puise ses inspirations du côté de Devil May Cry, mais surtout de Bayonetta, avec son héroïne plantureuse, aimant les tenues en latex et les poses lancinantes. Evoluant dans un univers fantastique avec des créatures au design incroyable, notre bout de femme va user de multiples armes pour enchaîner les combos et faire un maximum de dégâts. A la tête du projet, on retrouve H