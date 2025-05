Stellar Blade 2 : une suite ambitieuse annoncée pour 2026, premiers détails

Le studio sud-coréen Shift Up a récemment confirmé le développement de Stellar Blade 2, suite directe de son action-RPG à succès sorti en 2024. Selon un rapport destiné aux investisseurs publié le 16 mai 2025, la sortie de cette suite est prévue avant la fin de l'année 2026, ce qui témoigne d'un cycle de développement particulièrement rapide pour un titre de cette envergure. Il faut dire que son succès a sans doute donné des idées à ses créateurs, qui ont sans doute envie de surfer sur la hype de leur licence. La rapidité de ce développement contraste évidemment avec les délais habituels observés pour des franchises majeures, qui connaissent généralement des intervalles bien plus longues entre les opus. Cette cadence suggère une volonté de capitaliser sur le succès critique et commercial du premier volet, tout en répondant aux attentes croissantes des fans.







Initialement exclusif à la PlayStation 5, Stellar Blade s'apprête à élargir son audience, puisqu'ene version PC est prévue pour le 11 juin 2025, disponible via Steam et l'Epic Games Store. Par ailleurs, Shift Up envisage de porter le jeu sur d'autres plateformes, notamment les consoles Xbox et potentiellement la future Nintendo Switch 2, bien que ces informations n'aient pas encore été officiellement confirmées. Le premier Stellar Blade a été salué pour son système de combat dynamique et son univers de science-fiction immersif. La suite promet d'approfondir cet univers, en introduisant de nouveaux personnages, ennemis et environnements. Shift Up travaille également sur un nouveau projet intitulé Project Witches, un RPG d'action de science-fiction urbaine prévu pour 2027, témoignant de l'ambition du studio de diversifier ses créations.