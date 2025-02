Stellar Blade : premières images du DLC avec Nikke Goddess of Victory

Belle surprise de l'année 2024 sur PS5, Stellar Blade va prochainement débarquer sur PC, ce sera au mois de juin 2025. Mais une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on apprend que le même mois, on aura droit à un nouveau DLC. Il s'agit d'une nouvelle collaboration, cette fois-ci avec le jeu Nikke Goddess of Victory, qui n'est autre que le précédent jeu - mobile - du même studio Shift Up. Au programme, des costumes bien sûr, un environnement nouveau visiblement et surtout un nouveau combat de boss, le tout aux couleurs de Nikke Goddess of Victory. Bien sûr, le tout est minutieusement mis en avant dans un trailer qui a été dévoilé lors du State of Play de Sony le 12 février 2025.