Projet EVE : le Bayonetta coréen change de nom et devient Stellar Blade et sera exclu PS5

Cela faisait un an que nous étions sans nouvelle de Project EVE, ce beat'em all développé par un studio sud-coréen aux allures de Bayonetta. Il aura fallu attendre le State of Play de ce 14 septembre 2022 pour voir le jeu revenir sous un autre jour. En effet, le titre a été modifié et il faut désormais parler de Stellar Blade, combinaison de deux mots : "Stellar" qui signifie étoiles en latin, et "Blade", qui définit l'existence d'Eve. C'est aussi l'occasion pour le studio Shift Up de nous en dire davantage sur l'intrigue et le contexte de ce monde post-apo où le restant de l'Humanité vit dans la ville de Xion. Notre héroïne Eve va faire la rencontre d'un certain Adam qui a besoin d'elle pour relancer la vie sur cette Terre éteinte (tiens, tiens...) et abattre les NA:tives, ces créatures à l'origine de l'extinction des Humains. On a donc droit à de nouvelles séquences de combat avec des créatures crasseuses, nous permettant de voir que notre Eve est aussi à l'aise avec sa lame ultra tranchante que des armes à feu de gros calibre. Les esquives semblent également être au coeur du gameplay pour dominer les affrontements. Reste à savoir si elle pourra aussi invoquer des puissances pour combattre les boss plus imposants...La sortie de Stellar Blade est attendue pour 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.