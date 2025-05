Stellar Blade : PlayStation dévoile les configurations minimum et recommandée sur PC

C'est bon, c'est enfin officiel : Stellar Blade s’apprête à faire une entrée remarquée sur PC dès le 12 juin prochain. Pas vraiment une surprise vu que la chaine YouTube de PlayStation avait fait une bourde en diffusant le trailer trop tôt avant de la supprimer. Peu importe, la version PC de Stellar Blade intègre les dernières innovations technologiques en matière de rendu et d’optimisation. Le jeu prend en effet en charge la mise à l’échelle et la génération d’images via NVIDIA DLSS 4, ainsi que les technologies AMD FSR 3 et NVIDIA Reflex, pour une latence réduite. La technologie NVIDIA DLAA est également de la partie pour ceux qui privilégient la qualité d’image maximale. Les joueurs pourront ajuster librement la fréquence d’images selon leur machine, avec des options pensées pour exploiter toute la puissance des configurations modernes.











Ce n'est pas tout, Stellar Blade sera évidemment compatible avec les écrans wides 21:9 et 32:9 sont pris en charge, tout comme la compatibilité avec la manette DualSense de la PS5, incluant retour haptique et gâchettes adaptatives. Cette sortie sur PC sera également l’occasion de découvrir de nouveaux contenus, accessibles d'ailleurs gratuitement aux joueurs PS5 via une mise à jour. On aura droit du coup à un nouveau boss : Mann, chef des sentinelles, et vaincre cet adversaire permettra de débloquer la tenue exclusive de la Garde Royale. Il y aura aussi 25 nouvelles nano-combinaisons à collectionner, et une tenue spéciale “Ailes Écarlates” offerte à tous les joueurs PC à l’occasion du lancement. Et enfin, sachez que pour mieux répondre aux attentes internationales, le jeu intègre aussi les doublages japonais et chinois simplifié, avec synchronisation labiale dédiée à ces langues.





On termine avec les configurations PC dévoilées par Shift Up pour faire tourner Stellar Blade sur PC :





Niveau de qualité Minimum (1080p/60FPS) Recommandé (1440p/60FPS) Élevé (1440p/60FPS) Très Élevé (4K/60FPS) Pré-sélection graphique Faible Moyen Élevé Très Élevé Processeur i5-7600K / Ryzen 5 1600X i5-8400 / Ryzen 5 3600X i5-8400 / Ryzen 5 3600X i5-8400 / Ryzen 5 3600X Carte graphique GTX 1060 / RX 580 RTX 2060 Super / RX 5700 XT RTX 2070 Super / RX 6700 XT RTX 3080 / RX 7900 XT RAM 16 Go 16 Go 16 Go 16 Go Stockage 75 Go HDD (SSD conseillé) 75 Go SSD 75 Go SSD 75 Go SSD Système d’exploitation Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit





Rendez-vous le 12 juin pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait sur PS5.