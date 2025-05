Stellar Blade : PlayStation a fait fuiter le trailer de la version PC, voici ce qu'il faut savoir

Stellar Blade sur PC, c'est officiel depuis un moment, mais aujourd'huo, c'est PlayStation qui a encore fait une boulette, puisque la chaîne YouTube officielle a mis en ligne trop tôt le trailer de la version PC. La vidéo, rapidement supprimée, a néanmoins eu le temps d’être capturée par les internautes et relayée notamment via Reddit et sur YouTube également. L'occasion de savoir que c'est le 11 juin 2025 que cette version sera disponible via Steam, avec une “Complete Edition” qui sera lancée simultanément sur PlayStation 5. Cette version PC de Stellar Blade proposera plusieurs améliorations notables :





- NVIDIA DLSS 4 et AMD FSR 3 pour l’upscaling et la génération d’images via IA

- Framerate débloqué pour une fluidité maximale

- Textures environnementales en haute résolution

- Support des écrans ultrawide

- Doublages japonais et chinois

- Compatibilité DualSense complète, avec retour haptique et gâchettes adaptatives

- Un boss inédit

- 25 nouvelles tenues pour Eve





Ces ajouts devraient également arriver sur PS5, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été faite à ce sujet.









Le contenu de la Complete Edition

Voici ce que proposera la Complete Edition pour les deux plateformes :





Contenu de base :

- Jeu complet Stellar Blade

- Bonus de précommande :

- Lunettes rondes classiques

- Boucles d’oreilles “Ear Armor”

- Tenue “Planet Diving – White Edition”

- Bonus de l’édition complète :

- Skin drone “Fluffy Bear Pack”

- Tenue “Planet Diving – Captain” pour Eve





Contenus téléchargeables :

- Twin Expansion Pack

- DLC NieR: Automata

- DLC Goddess of Victory: Nikke

- Clé pour débloquer une tenue Stellar Blade dans le jeu mobile Nikke

Déjà acclamé lors de sa sortie sur PS5 en avril 2024, Stellar Blade a su séduire un public très masculin grâce à son gameplay dynamique, sa direction artistique singulière et aussi sa protagoniste emblématique. Cette version PC semble prête à proposer au jeu une seconde jeunesse.