Stellar Blade : un DLC avec du NieR Automata, ça tombe tellement sous le sens

Stellar Blade a fait parler de lui deux fois lors du State of Play en amont du Tokyo Game Show 2024. En effet, la belle Eve va faire l'objet d'une miniaturisation robotisée puisqu'elle deviendra l'un des bots guests à trouver dans le prochain DLC d'Astro Bot, tandis que le studio Shift Up a confirmé l'arrivée d'un DLC. Ce dernier prendra la forme d'un mode photo ultra complet, la possibilité d'écouter la bande originale du jeu, mais aussi et surtout de profiter d'une collaboration avec NieR Automata, ce qui tombe tellement sous le sens, tant les deux titres partagent de nombreux points communs entre eux. C'est d'autant plus vrai que les deux créateurs de chaque jeu avait déjà affiché une complicité entre eux et il est certain que leur communauté respective saura leur rendre honneur. Reste à savoir maintenant quand est-ce que ce DLC verra le jour...