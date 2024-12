Stellar Blade : Noël s'invite dans le jeu, Eve en tenue de Mère Noël

Le studio Shift Up continue de faire plaisir à la communauté Stellar Blade en proposant une nouvelle mise à jour, hivernale cette fois-ci, afin de proposer aux joueurs de passer l'hiver en compagnie de la charmante Eve. Après les parasols, la musique chill et les bikinis cet été, place à l'esprit de Noël qui va se traduire par des décorations adéquates. Des sapins de Noël, des lieux habillés pour l'occasion, des lumières qui brillent partout et de la musique qui sent bon la joie de recevoir des cadeaux, cet update Christmas Special offre aussi des tenues inédites. Et Eve n'est pas la seule à être concernée, tous les autres aussi (Adam, Rudolph) qui pourront eux aussi s'habiller aux couleurs de Noël. A noter d'ailleurs que si on trouve et qu'on shoote les cibles de Noël à Xion, il est possible de mettre la main sur un ensemble complet pour EVE, la robe de la Mère Noël que Shift Up a surnommé. Il y a aussi le costume "Pas le père Noël" pour Adam qui apporte une petite touche d’humour, sachant qu'on peut compléter le look avec la coupe Fille de Noël. On peut même le personnaliser avec des accessoires comme les Lunettes flocon de neige, les Boucles d’oreille couronnes de Noël et le Bijou d’oreille traîneau. Quant à Rudolph le drone, il peut se grimer en renne du traîneau du père Noël, avec nez rouge et bois tout mignons.