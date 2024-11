Stellar Blade : la version PC arrive en 2025, et devrait mieux se vendre que sur PS5

On savait déjà que la version PC de Stellar Blade était au planning du studio Shift Up, mais le studio coréen a donné plus de précisions lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, et confirme que c'est en 2025 qu'on verra cette version débarquer. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus au cours de ses deux premiers mois sur PS5, Stellar Blade est un succès pour l'entreprise coréenne qui estime que les ventes seront meilleures sur PC. Elle s'appuie en effet sur le succès pharaonique de Black Myth Wukong et ses 20 millions de copies en 15 jours pour anticiper un bon score pour Stellar Blade également, misant évidemment sur le marché local coréen, mais surtout l'appétence du nouveau public chinois.



En attendant, Stellar Blade pourra compter sur NieR Automata pour relancer son intérêt auprès des joueurs via le DLC prévu pour le 20 novembre prochain. On pourra en effet profiter de costumes dédiés, en transformant Eve en 2B ou en A2 grâce à ce brave Emil qui débarquera avec sa boutique ambulante et ses 11 articles uniques issus de cette collaboration entre le game director de Stellar Blade, Kim Hyung Tae et celui de NieR Automata Yoko Taro, qui partage le même regard sur l'image de la femme et se respectent mutuellement, humainement comme artistiquement.