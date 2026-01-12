JeuxActuJeuxActu.com

Dragon Ball Z Kakarot : les 10 millions de ventes ont été dépassées et le 2è DLC "Daima" arrive bientôt

Dragon Ball Z Kakarot : les 10 millions de ventes ont été dépassées et le 2è DLC "Daima" arrive bientôt

Sorti en 2020 pour un résultat très mid à l'époque, Dragon Ball Z Kakarot n'avait pas le profil du jeu qui allait faire péter les scores. Et pourtant... Six ans après sa sortie initiale, le titre de Bandai Namco et de CyberConnect2 a clairement réussi un coup assez rare dans le jeu vidéo : faire durer un jeu solo narratif sur plusieurs années sans donner l’impression de tirer artificiellement sur la corde. Et la dernière annonce en date vient le confirmer de manière très nette, puisque Dragon Ball Z Kakarot vient de dépasser les 10 millions d’exemplaires vendus. Pour accompagner ce cap symbolique, l’éditeur a dégainé un trailer pour célébrer ce moment de joie, et qui se conclut sur une phrase assez explicite : « The journey isn’t over yet ». Traduction : le voyage n’est pas terminé. Un message qui dit beaucoup de choses à la fois. D’abord, que Dragon Ball Z Kakarot n’est pas prêt de disparaître des radars, et que CyberConnect2 et Bandai Namco comptent encore capitaliser sur cette formule, malgré l’âge du jeu.



Les chiffres parlent d'ailleurs d’eux-mêmes, puisqu'en juillet 2024, Dragon Ball Z Kakarot avait déjà franchi la barre des 8 millions de ventes. Un an et demi plus tard, ce sont donc 2 millions d’exemplaires supplémentaires qui se sont écoulés. Cette longévité s’explique assez facilement : un suivi post-lancement régulier, des DLC narratifs solides, et surtout, l’arrivée progressive du jeu sur de nouvelles plateformes, ce qui lui a offert plusieurs “secondes vies”. Et justement, le timing de cette annonce des 10 millions de ventes n’est pas choisi au hasard. Dans quelques jours, le 15 janvier 2026, sortira la seconde partie du DLC Dragon Ball Z Kakarot – DAIMA – Adventure Through The Demon Realm. Une extension qui vient conclure l’arc DAIMA introduit l’été dernier. Cette partie 2 devrait enrichir le Royaume des Démons, proposer de nouvelles zones, approfondir les mécaniques spécifiques à cet arc, et surtout continuer le récit inspiré de la série animée Dragon Ball DAIMA.

Dragon Ball Z : Kakarot

Dragon Ball Z : Kakarot

Dragon Ball Z : Kakarot


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 12 janvier 2026
16:08


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Dragon Ball Z Kakarot : la 2è partie du DLC "Daima" montre son contenu en vidéo, Mini Vegeta à l'honneur Disponible depuis le 17 juillet 2025, la première partie du DLC DAIMA – Aventure dans le Domaine des Démons avait déjà posé de solides bases pour Dragon Ball Z Kakarot. 16/12/2025, 15:03
Dragon Ball Z Kakarot : DAIMA débarque en force comme DLC, premier trailer Bandai Namco a officiellement annoncé le prochain DLC pour Dragon Ball Z Kakarot, intitulé "DAIMA: Adventure Through the Demon Realm – Part 1", dont la sortie est prévue le 17 juillet 2025. 09/05/2025, 16:50

Dragon Ball Z Kakarot : l'extension Daima dévoile ses images, ses prix et sa date de sortie 28/02/2025, 09:10
Dragon Ball Z Kakarot : 8 millions de copies vendues et une communauté qui défend le jeu 04/07/2024, 16:25
DBZ Kakarot : le DLC avec l'arc "Goku jeune adulte" est disponible, un trailer de lancement 17/08/2023, 10:53
DBZ Kakarot : le DLC "Ground Battle" avec Goku jeune adulte dévoile son gameplay 13/07/2023, 19:16


Dragon Ball Z : Kakarot

Jeu : Action/RPG
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : CyberConnect2
17 Jan 2020
17 Jan 2020
17 Jan 2020
24 Sept 2021

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K) voir la vidéo
Je note Metroid Prime 4 : un jeu MAL COMPRIS ou MAL FINI ? (Test + Gameplay 4K)

Les vidéos
 
Dragon Ball Z Kakarot : le DLC Goku jeune adulte du Tenkaichi Budokai révélé en images
DBZ Kakarot : le prochain perso en DLC est teasé, les fans l'ont reconnu Dragon Ball Z Kakarot : le prochain perso en DLC est teasé, les fans l'ont tout de suite reconnu
Dragon Ball Z Kakarot : toutes les attaques de Bardock présentées en vidéo Dragon Ball Z Kakarot : une vidéo de gameplay avec Bardock, il sort ses plus grosses attaques
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers