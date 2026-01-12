Sorti en 2020 pour un résultat très mid à l'époque, Dragon Ball Z Kakarot n'avait pas le profil du jeu qui allait faire péter les scores. Et pourtant... Six ans après sa sortie initiale, le titre de Bandai Namco et de CyberConnect2 a clairement réussi un coup assez rare dans le jeu vidéo : faire durer un jeu solo narratif sur plusieurs années sans donner l’impression de tirer artificiellement sur la corde. Et la dernière annonce en date vient le confirmer de manière très nette, puisque Dragon Ball Z Kakarot vient de dépasser les 10 millions d’exemplaires vendus. Pour accompagner ce cap symbolique, l’éditeur a dégainé un trailer pour célébrer ce moment de joie, et qui se conclut sur une phrase assez explicite : « The journey isn’t over yet ». Traduction : le voyage n’est pas terminé. Un message qui dit beaucoup de choses à la fois. D’abord, que Dragon Ball Z Kakarot n’est pas prêt de disparaître des radars, et que CyberConnect2 et Bandai Namco comptent encore capitaliser sur cette formule, malgré l’âge du jeu.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Dragon Ball Z Kakarot : les 10 millions de ventes ont été dépassées et le 2è DLC "Daima" arrive bientôt" /> <meta itemprop="description" content="Sorti en 2020 pour un résultat très mid à l'époque, Dragon Ball Z Kakarot n'avait pas le profil du jeu qui allait faire péter les scores. Et pourtant..."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/r/dragon-ball-z-kakarot/vv/dragon-ball-z-kakarot-69652ae6d3c1b.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/dragon-ball-z-kakarot-les-10-millions-de-ventes-ont-ete-depassees-et-l-131517.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37318.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/r/dragon-ball-z-kakarot/vv/dragon-ball-z-kakarot-69652ae6d3c1b.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Sorti en 2020 pour un résultat très mid à l'époque, Dragon Ball Z Kakarot n'avait pas le profil du jeu qui allait faire péter les scores. Et pourtant..."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M51S" />







Les chiffres parlent d'ailleurs d’eux-mêmes, puisqu'en juillet 2024, Dragon Ball Z Kakarot avait déjà franchi la barre des 8 millions de ventes. Un an et demi plus tard, ce sont donc 2 millions d’exemplaires supplémentaires qui se sont écoulés. Cette longévité s’explique assez facilement : un suivi post-lancement régulier, des DLC narratifs solides, et surtout, l’arrivée progressive du jeu sur de nouvelles plateformes, ce qui lui a offert plusieurs “secondes vies”. Et justement, le timing de cette annonce des 10 millions de ventes n’est pas choisi au hasard. Dans quelques jours, le 15 janvier 2026, sortira la seconde partie du DLC Dragon Ball Z Kakarot – DAIMA – Adventure Through The Demon Realm. Une extension qui vient conclure l’arc DAIMA introduit l’été dernier. Cette partie 2 devrait enrichir le Royaume des Démons, proposer de nouvelles zones, approfondir les mécaniques spécifiques à cet arc, et surtout continuer le récit inspiré de la série animée Dragon Ball DAIMA.











