Anthem : c'est la fin définitive pour le jeu d'EA qui a été débranché, l'un des plus grands gâchis du jeu vidéo

Voilà, Anthem, c’est terminé. Le jeu en ligne d'Electronic Arts a rendu l'âme ce 12 janvier à 19h, heure française, sans grande cérémonie, sans compte à rebours officiel, ni même message d’adieu. Les serveurs ont fini par s’éteindre, reléguant ce jeu pourtant ambitieux sur le papier au rang de gros gâchis. Jusqu’au dernier moment, les derniers joueurs se sont rassemblés, attendant cette fin inexorable, avec le subreddit d’Anthem rempli de messages d’adieu, de captures d’écran et de vidéos montrant les Freelancers dans leurs Javelins. Des messages simples, parfois très sobres, parfois chargés d’émotion : "It has been an honor, freelancers." "All those moments will be lost in time, like tears in rain" "RIP Anthem 2026". Beaucoup reprenaient cette idée du jeu : "stronger together". Une formule qui, malgré l’échec commercial et critique du titre, a clairement marqué celles et ceux qui y ont passé du temps.









Car Anthem, malgré tous ses défauts et ce downgrade qui a été visible par rapport à ce qu'on nous a vendu à l'E3 2017, a toujours eu un pouvoir d’attraction visuel assez incroyable. C’est quelque chose qui ressort énormément dans ces derniers témoignages des joueurs connectés. Les vols au-dessus de la jungle de Coda, les tempêtes, les ruines gigantesques envahies par la végétation, les oiseaux étranges traversant le ciel… Même aujourd’hui, le jeu reste impressionnant à regarder. Tarsis, la base principale, avec son architecture massive et presque orientale, avait aussi une vraie identité. Beaucoup de joueurs sont revenus ces derniers jours simplement pour voler une dernière fois, pour se promener, pour contempler. Il y a aussi eu un regain d’activité très concret ces dernières semaines. Certains sont revenus pour terminer leurs succès, d’autres pour ressortir des personnages dans lesquels ils avaient investi des centaines d’heures. Et c’est là que la réalité du jeu en ligne frappe fort : tous ces Freelancers, ces équipements, ces statistiques, tout ont disparu avec les serveurs. Ils n’existent plus nulle part, puisque Anthem ne propose aucun mode hors ligne.

La fermeture était pourtant annoncée depuis longtemps, puisque dès juillet de l’année précédente, EA avait confirmé l’arrêt définitif du jeu et l’avait retiré des boutiques numériques. L’éditeur remerciait alors les joueurs pour leur « dévouement, leur passion et leur soutien », tout en précisant clairement que Anthem ne survivrait pas hors ligne.





Sorti en 2019, Anthem devait être l’un des grands projets de BioWare, un nouveau jeu multijoueur capable de rivaliser avec les plus grosses licences du genre. Mais entre une direction chaotique, un contenu insuffisant au lancement et une vision jamais vraiment stabilisée, le jeu n’a jamais trouvé son public. Le projet de refonte complète, Anthem 2.0, avait pourtant redonné un mince espoir, avant d’être abandonné, scellant définitivement le sort du jeu. Au final, la disparition d’Anthem laisse une impression douce-amère. Celle d’un jeu raté, oui, mais aussi d’un jeu qui avait quelque chose d’unique, une identité visuelle forte et une base de joueurs sincèrement attachée à son univers. Dommage...



