Anthem : le reboot offre quelques artworks, une nouvelle faction présentée

Bioware Austin, Christian Dailey, s'est permis la publication de quelques artworks : voici donc les Pirates of the Blood Wind, une nouvelle faction abritée au sein d'un immense récit à la forme intimidante qui devrait probablement nous donner du fil à retordre. Malheureusement, pas plus d'informations n'est donnée et certainement pas concernant une date de sortie : tâchons d'être patients et de croiser les doigts pour une mise à jour à la hauteur des attentes.

Après un échec plus que difficile, BioWare aura finalement pris la décision, il y a des mois, de rapatrier Anthem dans ses locaux pour l'opérer à cœur ouvert : son objectif ? Retaper grandement l'expérience pour en offrir une nouvelle, modernisée et beaucoup plus solide, tant sur les structures des missions que des mécaniques de gameplay en passant par l'évolution du personnage ou le suivi du jeu.Bref, il y a du boulot et en attendant la livraison du reboot, le directeur de