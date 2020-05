Anthem : BioWare donne des nouvelles du reboot, le studio fait les choses minutieusement

Après avoir fait l'objet de rumeurs en novembre dernier , le reboot d'Anthem fut confirmé par BioWare deux mois et demi plus tard . Depuis, le studio n'a plus communiqué sur le sujet, ce qui rend encore plus intéressantes les récentes déclarations de Christian Dailey sur le blog officiel . Si l'on en croit celui qui était en charge du contenu post-lancement, l'équipe d'incubation est à l'oeuvre. "'Incubation' est un terme que nous utilisons en interne et qui signifie que nous expérimentons et prototypons des choses afin d'améliorer des aspects où nous avons failli, et de renforcer tout ce que vous avez apprécié dans Anthem", explique-t-il.Il poursuit : "Le processus va être long. L'équipe est petite mais le but est de prendre notre temps en reprenant tout de zéro. Et puis, le fait de travailler en nombre restreint offre une flexibilité que nous n'aurions pas si nous étions plus nombreux." Sans doute conscient qu'il y avait un peu de paillettes et de poudre aux yeux lors de la présentation d'Anthem à l'E3 2017, BioWare prône désormais l'honnêteté et la transparence et previent les joueurs que la méthode a ses avantages et ses inconvénients.Par exemple, les développeurs pourraient montrer des choses a priori alléchantes mais qui ne feront pas partie de la version définitive du jeu, et inversement. "Voir comment les saucisses sont faites, ce n'est pas forcément beau à voir", souligne-t-il. Christian Dailey pense que ces rendez-vous pourraient se faire par le biais de livestreams réguliers, ou alors de posts sur les réseaux sociaux, histoire d'établir une interaction avec les fans.Enfin, le bonhomme espère que les joueurs sont en bonne santé et confie que les personnels de BioWare à Austin sont en télétravail. Des conditions qui ne plombe en rien leur enthousiasme, sachant que le studio a d'autres projets dans les tuyaux. Tant mieux, car la refonte d'Anthem est un sacré chantier.