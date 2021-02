Anthem : la refonte "Anthem Next" est officiellement annulée, le jeu est mort

Rideau de fer pour Anthem qui n'aura pas le droit à une seconde chance. Quelques minutes après le tweet de Jason Schreier, Electronic Arts a pris la décision de ne pas continuer la refonte du jeu qui avait été initiée il y a maintenant un an, et qui avait pour nom de code "Anthem NEXT". Une bien triste nouvelle pour certains, une sage décision pour d'autres, toujours est-il que la nouvelle a été officialisée par un message posté sur le site officiel du jeu et signé de la main de Christian Dailey, le producteur exécutif.

Dans un esprit de transparence, nous voulions vous dire que nous avons pris la décision difficile d'arrêter notre nouveau travail de développement sur Anthem (aka Anthem Next). Cependant, nous continuerons à faire vivre le service Anthem tel qu'il existe aujourd'hui.



Depuis le lancement d'Anthem, l'équipe a travaillé dur afin d'améliorer continuellement le jeu, en sortant plusieurs mises à jour qui ont permis d'apporter une variété d'améliorations et introduit de nouveaux contenus. Vers la fin de l'année 2019, nous avons fourni un nouvel effort en travaillant sur une restructuration plus fondamentale du jeu.

Mais comme beaucoup de projets, ce reboot d'Anthem a été chahuté par la pandémie de COVID-19 qui a compliqué la tâche des développeurs, notamment lors des périodes de confinement, obligeant les employés à télé-travailler. Christian Dailey sait qu'une telle décision peut avoir un impact négatif auprès de la communauté, et ce dernier précise que cette décision est aussi douloureuse pour les équipes en place qui auront travaillé quasiment une année pour rien. Christian Dailey précise tout de même que le projet Anthem fut l'une des plus stimulantes de sa carrière. Toutefois, l'abandon d'Anthem va permettre à BioWare de se focaliser sur d'autres jeux, notamment le prochain Dragon Age 4, mais aussi le remaster de la trilogie Mass Effect et les mises à jour concernant Star Wars : The Old Republic.



L'échec cuisant d'Anthem va aussi permettre à l'industrie de remettre en question pas mal de choses, notamment que les jeu "game as service" ne sont pas les bienvenus auprès des joueurs (le récent Marvel's Avengers en fait aussi les frais en ce moment) et que les démos mensongères de l'E3 doivent désormais disparaître au profit d'une certaine honnêteté de la part des développeurs. Ça permettra aussi pour nous quand on décèle du mensonge lors des démos de se faire insulter et lyncher dans la section commentaires de YouTube...