Anthem : le sort du jeu sera décidé cette semaine selon certaines rumeurs

Anthem va-t-il poursuivre sa refonte complète ou finir sur l'autel des sacrifices ? C'est bien la question qui est soulevée par le journaliste Jason Schreier de Bloomberg, qui a visiblement obtenu quelques petits insides de la part d'Electronic Arts. Il est vrai que depuis plusieurs mois, Anthem ne donne plus aucun signe de vie et son lancement raté a obligé Bioware à revoir toute la stratégie autour du jeu. De nombreuses langues se sont déliées par la suite, évoquant un développement tourmenté et surtout des démos trompeuses et des objectifs pour les équipes visiblement inatteignables. Bref, une histoire qui ressemble à désormais beaucoup d'autres dans le milieu du jeu vidéo. Pour sauver le soldat Anthem, il a été décidé au sein de Bioware de partir sur une nouvelle formule et c'est le producteur exécutif Christian Dailey qui devait assurer cette tâche. Or ce dernier a quitté son poste pour aller travailler sur Dragon Age 4, sachant que le remaster de Mass Effect fait également des autres jeux dont le studio doit sortir ces prochains mois.



Selon Jason Schreier qui dit tenir ses informations de trois sources différentes, une équipe de 30 personnes travaillent actuellement sur le revival d'Anthem, mais que ces derniers connaitront leur sort cette semaine, puisqu'ils doivent attendre une décision de la part d'Electronic Arts qui pourrait bien stopper le projet si les dirigeants ne l'estiment pas viables. Il est vrai qu'il est étonnant d'entendre que 30 personnes seulement travaillent sur Anthem alors qu'il en faudrait certainement bien plus. On reste bien entendu attentif à la suite des événements.