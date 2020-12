BioWare : deux dirigeants quittent le studio, un impact sur Dragon Age 4 et le prochain Mass Effect ?

Alors que l'on ne s'y attendait pas du tout, Casey Hudson et Mark Darrah ont annoncé leur départ de BioWare. Il s'agit d'un coup dur pour le studio, puisque le premier n'est autre que le co-créateur de Mass Effect, tandis que le second était il y a encore quelques heures le producteur exécutif de Dragon Age 4. D'ailleurs, concernant l'avenir de ces deux licences, Electronic Arts se veut rassurant. "Je suis heureuse d'annoncer que Christian Daily, qui a rejoint BioWare après avoir travaillé chez Blizzard, prendra les commandes du prochain Dragon Age actuellement en développement, explique Laura Miele, responsable des studios chez Electronic Arts, sur l e blog officiel de BioWare . Il est un leader créatif fantastique et je suis impatiente que vous faissez tous sa connaissance dans les jours à venir. Nous avons récemment annoncé Mass Effect : The Legendary Edition, et Mike Gamble est à la tête d'une équipe qui oeuvre dur sur le futur de la franchise."Dans le même communiqué, elle affirme qu'en attendant l'arrivée d'un nouveau patron, c'est Samantha Ryan (une ex- dirigeante de Warner Brothers Games) qui supervisera BioWare. Naturellement, Casey Hudson et Mark Darrah ont chacun posté un message revenant sur leur parcours au sein du studio, et dans lequel ils expriment également toute la confiance qu'ils ont en leurs désormais ex-collaborateurs pour la suite. Quant à eux, si Casey Hudson souligne vouloir "essayer quelque chose de différent" à travers un "travail plus personnel", Mark Darrah ignore de quoi sera fait son avenir. On ne s'inquiète pas pour lui, de toute façon.Enfin, n'oublions pas qu'en plus de plancher sur le prochain Mass Effect et Dragon Age 4, BioWare a également la refonte d'Anthem sur le feu.