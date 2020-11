Mass Effect 5 : de premiers artworks, il va falloir être patient

Ça y est, nous revoilà dans le bain. Toutefois, il va falloir faire preuve de patience puisque BioWare est déjà bien occupé, premièrement par le reboot d'Anthem (un chantier définitivement compliqué) mais également par la conception de Dragon Age 4. Autant dire que la firme a du pain sur la planche...







ttendez-vous à explorer de nouveaux mondes incroyables avec des personnages mémorables soutenus par les choix et les conséquences caractéristiques de la série."Ça y est, nous revoilà dans le bain. Toutefois, il va falloir faire preuve de patience puisque BioWare est déjà bien occupé, premièrement par le reboot d'Anthem (un chantier définitivement compliqué) mais également par la conception de Dragon Age 4. Autant dire que la firme a du pain sur la planche...

"BioWare : Stories and Secrets from 25 Years of Game Development" : on peut ainsi y voir de premiers artworks, illustrant des environnements inédits. L'ouvrage se permet même de faire un peu de teasing : "A