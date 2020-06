PS5 / Xbox Series X : un aperçu des prochains jeux next-gen d'Electronic Arts, c'est du solide

Motive Montreal - ont illustré leurs propos avec de premières images de leurs travaux sur PS5 et Xbox Series X.



Que ce soit la modélisation des visages ou de véhicules, la destruction environnementale ou la gestion de multiples personnages sur un terrain de guerre, le tout reste assez succin mais aussi représentatif du potentiel technique des futurs jeux de la firme américaine. Du coup, autant dire que l'on attend les premières images de Battlefield 6, Need for Speed et autres Dragon Age d'un pied particulièrement ferme. Allez, du concret !





Si l'on s'attendait à ce que l'EA Play Live fasse un véritable focus sur la next-gen, il n'en fut finalement rien. Enfin, presque, car l'éditeur a tout de même livré un petit carnet de développeurs dans lequel plusieurs de ses studios phares - DICE, BioWare, Criterion Games ou