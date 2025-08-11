Turtle Beach : un casque audio Nintendo Switch 2 à moins de 30€, voici tous les détails techniques

En plus des casques sous licence PlayStation vendus moins de 60€, Turtle Beach a aussi un casque dédié pour la Nintendo Switch 2, mais cette fois-ci à un prix défiant toute concurrence, puisqu'il est proposé à 29.99€ et arrive le 3 septembre prochain. Evidemment, pour ce prix, il y a quelques concessions à faire, à commencer par le fait qu'il soit uniquement filaire, mais pour autant, il saura séduire les plus jeunes. Parce qu'avant même l’acquisition de PDP par Turtle Beach en 2024, l’Airlite original faisait partie des trois casques les plus vendus pour Switch, plébiscité par les joueurs pour sa légèreté et son bon rapport qualité-prix. Aujourd’hui, l’Airlite Fit se réinvente avec un design officiel Nintendo Switch 2 et un tout nouveau coloris noir charbon, aux côtés des teintes iconiques Néon Bleu & Rouge, Blanc & Noir et Violet Fantôme.

Côté technique, il propose des haut-parleurs de 40 mm, des coussinets en jersey tricoté pour garantir un certain confort, épousant parfaitement les oreilles tout en isolant efficacement des bruits extérieurs. Le microphone intégré, fin et antibruit, permet des communications claires et peut se relever pour couper instantanément le son. Avec sa prise audio 3,5 mm, l’Airlite Fit reste entièrement compatible avec toutes les versions de la Nintendo Switch, offrant une expérience sonore uniforme et fidèle à l’univers de la console.























