Call of Duty Warzone : des versions PS5 et Xbox Series X prévues, Stadia mis de côté

Hier, nous apprenions par Taylor Kurosaki que Call of Duty Warzone, le déjà très populaire battle royale d'Activision, serait connecté à tous les prochains opus de la saga de façon à perdurer : cela veut dire que, probablement, le Call of Duty 2020 (qui devrait se dévoiler prochainement) aura droit à sa propre map, ainsi que celui prévu en 2021, puis 2022 et ainsi de suite. Toujours à travers de son interview accordée à GamerGen , le directeur narratif d'Infinity Ward précise une donnée importante, bien qu'alors prévisible : oui, le titre débarquera sur PS5 et Xbox Series X, justement dans l'optique d'assurer sa longévité. En revanche, pour ce qui est de Stadia, le développeur s'avère beaucoup plus dubitatif, pour ne pas dire catégorique puisqu'il avoue n'avoir tout simplement pas prévu de porter le jeu sur la plateforme de Google.Avec son système cross-play et sa progression partagée, Call of Duty Warzone risque donc d'être particulièrement puissant en réunissant les communautés à la fois du PC, de la PS4 et de la Xbox One, mais également celles des machines next-gen qui arriveront, si tout va bien, en fin d'année. Plus que jamais, la franchise phare semble bien installée dans le paysage vidéoludique... et ce pour encore quelques années.