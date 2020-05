Call of Duty Warzone : le battle royale sera lié à tous les futurs jeux de la saga

Taylor Kurosaki, directeur narratif chez le fameux studio de développement californien, à GamerGen

Call of Duty est un genre en soi, il existe différentes branches dans l'arbre Call of Duty mais elles sont toutes connectées d'une certaine manière. Warzone sera le fil rouge qui connectera toutes les différentes sous-franchises de Call of Duty. Ça va être vraiment cool de voir comment les différentes sous-franchises arrivent et partent, et que Warzone sera la seule constante.

Lancé en grande pompe il y a bientôt deux mois, Call of Duty Warzone est une réussite indéniable sur laquelle repose beaucoup, beaucoup d'espoirs. Pour ainsi dire, le battle royale d'Infinity Ward est ici pour durer : afin d'assurer sa pérennité, le free-to-play s'imposera comme un élément central de la saga auquel se connecteront les futurs jeux de la franchise comme l'explique

En d'autres termes,Un avenir plutôt audacieux qui permettrait à Activision d'assurer des revenus monstrueux, à la fois en vendant ses Call of Duty plein pot chaque année mais également à travers les micro-transactions de son battle royale. Rajoutez à ça la progression partagée entre les deux entités et vous obtenez une formule gagnante qui s'annonce très lucrative, mais non pas moins ludique pour des millions de joueurs.Notons que le prochain Call of Duty devrait être annoncé dans les jours ou semaines qui arrivent et que selon les rumeurs, celui-ci se déroulerait dans l'univers Black Ops sans forcément en porter le nom. Voilà qui s'annonce bien croustillant.