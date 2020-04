Call of Duty 2020 : ce ne serait finalement pas un Black Ops, nouvelles infos

dkdynamite affirme que SledgeHammer préparait, au début des années 2010, un Call of Duty sur la guerre du Vietnam : jamais terminés, les travaux auraient été repris en 2017 pour sortir sous la forme d'un jeu inédit cette année. Malheureusement, le développement aurait été anarchique et Treyarch aurait dû reprendre le flambeau de façon inopinée (d'où le retour de la licence Black Ops, sous quelle que forme qu'elle soit). Toutefois, il ne saurait pas si ce dernier studio a repris le chantier entamé par SledgeHammer.



On imagine que ce nouveau Call of Duty devrait être annoncé dans les prochaines semaines : à titre de comparaison, Modern Warfare était officialisé en mai 2019. On espère donc qu'Activision saura nous régaler en cette période de confinement.



Décidément, les rumeurs autour du prochain Call of Duty à paraître en cette fin d'année s'accumulent. Il y a peu, et pas pour la première fois, l'insider The Gaming Revolution (auteur de nombreux leaks confirmés sur les précédents jeux de la franchise) déclarait que Treyarch préparait un nouvel épisode Black Ops , probablement un reboot et centré sur la guerre froide avec un gros focus sur le Vietnam.qui mettent donc à jour son discours. Comme d'habitude,: il convient donc de prendre des pincettes pour éviter la déception et l'intoxication.L'internaute clame donc haut et fort que finalement,, reprenant donc des éléments clés déjà instaurés par les précédents jeux tout en proposant une nouvelle intrigue : Call of Duty Modern Warfare, sorti en 2019, en est un bon exemple., permettant à la maque "Back Ops", déjà usée à foison et dont la dernière utilisation remonte à 2018 seulement, de respirer un tantinet.Dans la vidéo, un autre insider du nom de