Un nouveau Crash Bandicoot annoncé aux Game Awards ? Le gros teasing d'Activision

Si l'on en croit les derniers indices disséminés par Activision, il se pourrait qu'un nouveau Crash Bandicoot soit annoncé lors des prochains Game Awards. En effet, l'éditeur américain a fait parvenir à un certain nombre d'influenceurs une boîte à pizza sur laquelle figure, pour commencer, la date de sortie de Crash Bandicoot : It's About Time sur Steam, à savoir le 18 octobre 2022. Mais ce n'est pas tout, puisque sur la même étiquette, on aperçoit la mention : "Hungry for more ? Try our new Wumpa Pizza for $12.08 !" Une énigme assez simple à résoudre puisque le montant "$12.08" correspond à "12/08", soit le 8 décembre, date à laquelle auront lieu les Game Awards.Reste à savoir s'il s'agira d'un jeu de plates-formes pur jus, ou alors d'un spin-off comme semblent le croire les fans qui ont tout de suite fait le rapprochement avec le fameux Crash Bandicoot : Wumpa League présent dans la rubrique rumeurs depuis maintenant une éternité.